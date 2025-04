Mianmar respeita um minuto de silêncio em memória das vítimas do terremoto

O epicentro foi localizado no centro do país, perto de Mandalay, a segunda maior cidade birmanesa, com 1,7 milhão de habitantes, que ficou muito destruída.

Diante do complexo de apartamentos Sky Villa, um dos mais danificados da cidade, os agentes das equipes de resgate interromperam o trabalho e respeitaram o minuto de silêncio.

Com o som das sirenes ao fundo, funcionários públicos formaram um cordão que impediu a passagem dos parentes das pessoas que morreram no edifício.

Ao lado de uma área das equipes de resgate, uma bandeira de Mianmar foi amarrada a meio-mastro em um bambu. A homenagem é parte da semana de luto nacional declarada até 6 de abril pelos militares, devido à "perda de vidas e aos danos".

No balanço atualizado divulgado pela junta militar na segunda-feira, o número de mortos subiu para 2.056, com mais de 3.900 feridos e 270 desaparecidos.

Os números, no entanto, devem aumentar consideravelmente quando as equipes de emergência conseguirem acessar as localidades e vilarejos que ficaram isolados pelo terremoto.