Palmeiras sofre, mas vence Sporting Cristal (3-2) em estreia na Libertadores

Já sem a vantagem, o Palmeiras começou a criar jogadas coletivas e em uma delas José López foi derrubado na área por Leandro Sosa. Na cobrança de pênalti, PIquerez colocou os brasileiros novamente na frente.

Mas no minuto seguinte, o Sporting Cristal empatou com um outro chute de média distância, com uma batida perfeita de canhota de Gerald Távara, novamente impossível para Weverton.

Nos minutos finais, o Palmeiras voltou a pressionar em busca da vitória, e o terceiro gol veio em uma cabeçada de Richard Ríos nos acréscimos

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Cerro Porteño do Paraguai em São Paulo e o Sporting Cristal vai a La Paz para enfrentar o Bolívar.

- Escalações:

Sporting Cristal: Diego Enríquez - Leandro Sosa, Franco Romero, Gianfranco Chávez, Rafael Lutiger (Jhilmar Lora, 58') - Jesús Pretell (Ian Wisdon, 86'), Martín Távara - Maxloren Castro (Misael Sosa, 86'), Santiago González - Irven Ávila (c) (Jostin Alarcón, 87') e Martín Cauteruccio (Catriel Cabellos, 58'). Técnico: Guillermo Farré.