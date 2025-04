Ator e comediante britânico Russell Brand é acusado de estupro

O ator e comediante britânico Russel Brand, acusado de estupro, agressões sexuais e atentado ao pudor, disse nesta sexta-feira (4) que ele "nunca foi um estuprador".

As acusações contra Brand, que fará 50 anos em junho e que se tornou popular no Reino Unido por apresentar uma versão do reality show 'Big Brother', se referem a delitos cometidos entre 1999 e 2005 com quatro mulheres, segundo um comunicado da polícia de Londres nesta sexta-feira.

O comediante negou as acusações e afirmou ter tido comportamentos de vício no passado, mas que nunca foi um estuprador.