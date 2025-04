Entra em vigor tarifa de 10% sobre grande parte das importações para os EUA

Canadá e México, parceiros dos EUA no Acordo de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC), estão sob outro regime: 25% sobre produtos fora do acordo (exceto 10% sobre hidrocarbonetos canadenses).

Trump alega que está fazendo isso para incentivá-los a combater a migração irregular e o tráfico de fentanil.

Neste sábado, o presidente dos EUA reforçou as tarifas abrangentes que impôs a países de todo o mundo, prometendo que sua "revolução econômica" produzirá resultados históricos para os americanos.

"AGUENTEM FIRME, não será fácil, mas o resultado final será histórico", disse Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social, acrescentando que suas políticas econômicas estão "trazendo de volta empregos e empresas como nunca antes".

- Guerra comercial -

A guerra comercial declarada pelo republicano se intensificará em 9 de abril com a entrada em vigor de impostos mais altos para outros países.