Djokovic chega a Montecarlo "sem expectativas elevadas" após infecção no olho

Vice-campeão há uma semana do Masters 1000 de Miami, o número 5 do mundo Novak Djokovic garantiu neste domingo (6) que não tem expectativas "muito altas" para o Masters 1000 de Monte Carlo, ao qual chega afetado após sofrer uma infecção no olho.

"Estou feliz por ter encontrado alegria na quadra de Miami e um certo nível de desempenho", comemorou o ex-número 1 do mundo, duas vezes campeão no Principado (2013 e 2015), em entrevista coletiva.

"Veremos se consigo continuar neste caminho no saibro, que é obviamente uma superfície muito diferente" das quadras duras de Miami.