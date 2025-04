Goleiro Maignan sofre traumatismo craniano na goleada do Milan sobre a Udinese (4-0)

O Milan informou que Maignan sofreu um "ferimento na cabeça" e estava "consciente".

A duração de sua indisponibilidade não foi especificada, a dias da partida de volta da semifinal da Copa da Itália contra a Inter em 23 de abril, a última competição na qual o clube pode salvar sua temporada decepcionante.

Jiménez tentou permanecer no jogo por alguns minutos antes de ser substituído, visivelmente abalado.

No momento do incidente, o Milan de Maignan, que foi substituído por Marco Sportiello, estava vencendo por 2 a 0 na reta final do primeiro tempo, com um golaço do ponta-esquerda português Rafael Leão (42') e um de cabeça do zagueiro sérvio Strahinja Pavlovic (45').

No início da segunda etapa (51'), ocorreu o choque que deixou todos os torcedores perplexos no Estádio Friuli (Bluenergy Stadium).

Os 'rossoneri' acabaram goleando por 4 a 0, depois que o lateral-esquerdo Théo Hernandez ampliou com uma bomba de pé esquerdo (74') e o meio-campista holandês Tijjani Reijnders (81') fechou o placar.