Braço armado do Hamas divulga vídeo de refém israelense vivo

O braço armado do Hamas divulgou, neste sábado (12), um vídeo de um refém sequestrado durante o ataque do movimento islamista palestino a Israel em 7 de outubro de 2023 e ainda vivo em Gaza.

O Fórum de Famílias de Reféns, principal organização que faz campanha pela libertação dos israelenses cativos na Faixa de Gaza, o identificou como Edan Alexander.

Trata-se de um soldado de uma unidade de elite mobilizada perto da fronteira do território palestino no momento do ataque que desencadeou o atual conflito entre Israel e o Hamas em Gaza.