Petróleo fecha em estabilidade por baixa demanda e tensões EUA-Irã

Os preços do petróleo se mantiveram praticamente estáveis nesta segunda-feira (14), após a revisão para baixo da demanda prevista pela Opep para 2025 e em meio a tensões entre Estados Unidos e Irã.

O preço do barril Brent do mar do Norte para entrega em junho fechou em alta de 0,19%, a 64,88 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, para entrega em maio, avançou 0,05%, a 61,53 dólares.