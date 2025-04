Inter de Milão empata com Bayern (2-2) e vai enfrentar Barça na semifinal da Champions

Liderada novamente pelo argentino Lautaro Martínez e de uma reta final dramática, a Inter de Milão jogou com garra e conseguiu empatar em 2 a 2 com o Bayern de Munique nesta quarta-feira (16), no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, aproveitando sua vitória por 2 a 1 obtida no jogo de ida na Alemanha.

O atual campeão italiano vai enfrentar o Barcelona nas semifinais, partida em que a Inter retorna dois anos depois de terminar como vice-campeã do torneio.

