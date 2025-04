Sabalenka chega à sua 4ª final em Stuttgart e disputará título com Ostapenko

"Ela me forçou a lutar por cada ponto; é sempre uma batalha difícil contra ela. Tive que me esforçar muito para vencer. Não sei o que fez a diferença no final. Tentei me manter agressiva", disse Sabalenka após a partida.

Em sua quinta aparição em Stuttgart, que contou com seis das sete melhores jogadoras da atualidade, Sabalenka jogará sua quarta final na segunda-feira.

"Espero que esta seja a boa", disse ela sorrindo após sua vitória na semifinal. A bielorrussa perdeu na final de 2021 contra a australiana Ashleigh Barty e contra a polonesa Iga Swiatek em 2022 e 2023.

Em 2024, ela foi eliminada nas quartas de final.

Este ano, quem estará diante de Sabalenka será Jelena Ostapenko, número 24 do mundo, que mais cedo se classificou para a sua segunda final da temporada ao derrotar Ekaterina Alexandrova por dois sets a zero, parciais de 6-4 e 6-4.

Ostapenko, que aos 20 anos se sagrou campeã de Roland Garros em 2017, precisou de apenas uma hora e vinte e nove minutos para superar Alexandrova, cedendo apenas uma quebra de serviço durante toda a partida.