Milan acaba com sonho da tríplice coroa da Inter e vai à final da Copa da Itália

Tijjani Reijnders decretou a eliminação da Inter na reta final (85') e deu aos 'rossoneri' a terceira vitória no clássico de Milão (primeiro turno do Campeonato Italiano e final da Supercopa da Itália) desde agosto, com dois empates (segundo turno da Serie A e ida das semifinais da Copa da Itália).

A Inter não poderá, portanto, conquistar, como conseguiu em 2010, a tão sonhada tríplice coroa (Campeonato Italiano-Liga dos Campeões-Copa da Itália).

Na final de 14 de maio no Estádio Olímpico, o Milan vai enfrentar o Bologna ou o Empoli. Antes do jogo de volta da semifinal, que será disputado nesta quinta-feira em seu estádio, o Bologna tem uma clara vantagem de três gols marcados na visita ao Empoli no início de abril (3-0).

jr/cpb/aam/yr

© Agence France-Presse