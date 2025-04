Jogo do Lecce contra Atalanta é adiado após morte súbita de fisioterapeuta

"A equipe retornou a Lecce e a partida será remarcada", anunciou o time da Puglia, sem dar mais detalhes.

O Lecce está ameaçado de rebaixamento. Ocupa a décima sétima colocação, na zona de permanência na primeira divisão, mas com apenas um ponto de vantagem sobre o primeiro time da zona de rebaixamento, o Unione Venezia (18º).

A 34ª rodada do campeonato italiano, portanto, só começará no domingo, já que não há partidas programadas para sábado devido ao funeral do Papa Francisco, que morreu na segunda-feira aos 88 anos.

