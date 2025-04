Nintendo otimista com a pré-venda do Switch 2 no Japão

As ações da Nintendo subiram nesta quinta-feira (24), depois que a empresa anunciou uma demanda maior que a esperada nas vendas antecipadas de seu novo console Switch 2.

O sucessor do Switch, o terceiro console mais vendido depois do PlayStation 2 da Sony e do Nintendo DS, deve chegar às lojas de todo o mundo no dia 5 de junho.

Uma mensagem na rede social X atribuída ao presidente da empresa, Shuntaro Furukawa, indicou na quarta-feira que havia 2,2 milhões de pedidos de compra antecipada para o console no Japão.