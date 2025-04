Países em desenvolvimento devem buscar acordos comerciais com EUA 'o mais rápido possível', diz Banco Mundial

Os países em desenvolvimento devem tentar fechar rapidamente acordos comerciais com os Estados Unidos para limitar os efeitos das tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, disse o presidente do Banco Mundial (BM), Ajay Banga, à AFP nesta sexta-feira (25).

"Precisam negociar sistemas comerciais com os Estados Unidos o mais rápido possível", declarou Banga durante uma entrevista em Washington. "Se demorarem, isso prejudica a todos", acrescentou.

Ajay Banga foi entrevistado à margem das reuniões de primavera (hemisfério norte) do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), que este ano acontecem sob uma nuvem de incerteza sobre a política de tarifas do presidente Donald Trump.