Exército ucraniano desmente Rússia e diz que segue lutando em Kursk

O exército ucraniano desmentiu neste sábado (26) as afirmações do Estado-Maior russo, segundo as quais Moscou recuperou o controle do oblast (região administrativa) russo de Kursk, e assegurou que suas tropas continuam lutando nessa zona fronteiriça onde Kiev lançou uma ofensiva em agosto de 2024.

"As declarações dos dirigentes inimigos sobre a 'derrota' das tropas ucranianas não passam de truques propagandísticos", declarou o Estado-Maior ucraniano em um comunicado.

"A situação operacional é difícil, mas nossas unidades continuam mantendo suas posições", acrescentou a mesma fonte.