Ódio 'não tem lugar na França', diz Macron após ataque a muçulmano

Depois de inicialmente orar ao lado do homem, o agressor esfaqueou a vítima até 50 vezes antes de fugir do local.

Cerca de 1.000 pessoas se manifestaram neste domingo em La Grande-Combe, que tem uma população de 5.000 habitantes, em memória da vítima.

Paris também foi palco de uma manifestação com a participação de centenas de pessoas, na qual o líder da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, acusou o governo de alimentar um "clima de islamofobia", no momento em que a imigração está no centro da agenda política.

Por sua vez, Retailleau acusou o partido de Mélenchon, Esquerda Insubmissa, de tentar tirar proveito político do ataque.

O agressor ? que foi identificado apenas como Olivier, nascido na França em 2004 e desempregado sem antecedentes criminais ? é "potencialmente extremamente perigoso" e é "essencial" detê-lo antes que faça mais vítimas, de acordo com o promotor Grini.

