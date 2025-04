Luis Enrique-Arteta, admiração mútua e rivais na Liga dos Campeões

Luis Enrique começou no comando do Barcelona B quando Guardiola foi promovido ao time principal em meados de 2008.

Foram três temporadas no 'Barça B', enquanto Guardiola levou a equipe a um dos melhores momentos de sua história, de modo que o trabalho e a comunicação entre os dois foram contínuos durante esses anos.

O início de Arteta como treinador está ainda mais ligado a Guardiola, já que ele foi seu assistente no Manchester City entre 2016 e 2019, antes de assumir o Arsenal.

- Companheiros no Barça -

Tanto Luis Enrique (54 anos) como Arteta (43) conheciam bem Guardiola desde o tempo em que jogavam no Barcelona e também se conheciam na época, apesar de serem de gerações diferentes.

Luis Enrique já era um jogador experiente do time principal, enquanto Arteta era uma jovem promessa do time juvenil do 'Barça' entre 1999 e 2001, treinando regularmente com o time principal.