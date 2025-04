Wall Street fecha com tendências mistas antes de resultados de empresas e indicadores

Os agentes do mercado ficaram "hesitantes hoje, pois esperam uma semana carregada, que incluirá muitos resultados trimestrais e publicações econômicas", destacou José Torres, da Interactive Brokers.

Cerca de um terço das empresas do S&P 500 apresentarão seus resultados até sexta-feira. Entre os mais esperados estão os da Meta e Microsoft, na quarta-feira, e os da Amazon e Apple, na quinta-feira.

Também estão previstos diversos indicadores. Na quarta-feira, espera-se o índice oficial de inflação PCE, o mais acompanhando pelo Federal Reserve (Fed), e o PIB americano referente ao primeiro trimestre, que coincide com boa parte do início do segundo mandato de Donald Trump e suas medidas tarifárias.

Na sexta-feira, será divulgado o dado de criação de empregos nos Estados Unidos para o setor privado, com a pesquisa mensal ADP/Stanford Lab.

Todas essas informações, aponta Haeling, darão uma visão sobre a saúde da economia antes do fim de março, ou seja, antes do dia 2 de abril, início de uma série de tarifas anunciadas por Trump contra parceiros e rivais dos Estados Unidos.

"Os dados mais importantes serão os do mês de abril", acrescentou o analista. Ao mesmo tempo, "os investidores esperam que as negociações comerciais entre Pequim e Washington avancem", indicou Torres.