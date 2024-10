Brasil tem pré-lista de convocados às eliminatórias da AmeriCup 2025

? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) October 23, 2024

- Esta lista é formada com atletas experientes que estiveram nos Jogos Olímpicos, por atletas que treinaram antes do Pré-Olímpico e Jogos. E também jovens, para mostrar o processo de renovação que deve começar para encontrarmos novas caras para Los Angeles e depois. Não posso contar com todos da Europa, como Yago, e Leo Meindl, que está no Japão, e irá descansar nesta janela, mas é importante ter essa mescla que pode conseguir os resultados e iniciar um processo de inserção de novos valores para o futuro - disse Petrovic, em depoimento à CBB.

O Brasil lidera o Grupo B e pode carimbar a classificação em Belém se ganhar as duas partidas em casa. Os dois últimos confrontos eliminatórios serão em fevereiro de 2025. novamente contra Uruguai e Panamá.. A fase eliminatória da AmeriCup reúnem 16 países das Américas, divididos em quatro chaves. Apenas os três primeiros colocados disputarão a fase principal do torneio continental, em agosto de 2025.

Convocados

ARMADORES