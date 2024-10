Cineastas, ex-alunos e amigos lembram legado de Vladimir Carvalho

"Um dia eu comentei com ele que queria tentar trabalhar um pouco em uma universidade. O Vladimir, na hora, foi atrás das pessoas para abrir caminho. "Bruno de Castro trabalhou na UnB por cerca de oito anos por intermédio de Vladimir. "Foi fantástico, fizemos a UnB-TV. Ele deu muita força", recorda-se. "Vladimir não poupava esforço para ajudar a fazer coisas interessantes."

Expert em documentários

Castro teve oportunidade de produzir um making off da produção do documentário "Barra 68" (2000) e ver Vladimir Carvalho atuando como diretor. "O Vladimir vinha de uma escola de documentaristas, que tinha o Eduardo Coutinho [1933-2014] como grande referência. Eles tinham um modelo de trabalho. Era um negócio assim: muito de sentar e conversar com o entrevistado até arrancar o que precisava. Sabiam exatamente o que queriam", compara.

A admiração pelo trabalho de Vladimir Carvalho fez com que o cineasta Marcio de Andrade produzisse o documentário "Quando a coisa vira outra" (2022) sobre Vladimir e seu irmão, também cineasta, Walter Carvalho. "O meu desejo de trabalhar com ele se transformou num documentário a seu respeito e à sua trajetória", conta Andrade.

O documentário foi bem acolhido por Vladimir. "A reação dele foi uma grande alegria. A gente fica tenso, né? Afinal, ele era um expert de documentários, né? Sabia fazer como ninguém. E foi ótima a proximidade com ele. Desde sempre o Vladimir foi uma referência pra gente."

A gentileza de Vladimir Carvalho também é lembrada pela atriz e diretora Catarina Accioly que postou em suas redes sociais imagens de uma conversa com Vladimir logo após a exibição do seu documentário "Rodas Gigante" no Festival de Brasília de 2023.