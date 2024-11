Inter supera Vasco em luta por vaga direta para a Libertadores

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 22, 2024

Notícias relacionadas:

Com o triunfo fora de casa o Colorado chegou aos 62 pontos, permanecendo na 5ª posição da classificação, a sete pontos do líder Botafogo. Já o Vasco fechou a 34ª rodada do Brasileiro na 10ª posição com 43 pontos após este revés.

Em uma partida muito equilibrada, com oportunidades de lado a lado, o Inter contou com o oportunismo do meia-atacante Wesley, que, aos 19 minutos do segundo tempo, aproveitou sobra de bola para bater colocado e superar o goleiro Léo Jardim.