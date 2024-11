Hoje é Dia: combate à violência e doação de sangue são destaques

Grandes personalidades que nasceram nesta semana

Se o Brasil é considerado o país do futebol e o único pentacampeão do mundo, devemos agradecer ao paulista Charles Miller. O filho de imigrantes, nascido no dia 24 de novembro, conheceu o esporte na Inglaterra e o trouxe para cá. A primeira partida em território brasileiro aconteceu há 129 anos, em São Paulo. O evento histórico foi abordado nesta reportagem da TV Brasil, de 2015.

Tina Turner, a eterna rainha do rock n' roll, nasceu no dia 26 de novembro. A cantora e atriz norte americana infelizmente nos deixou em 2023, mas será para sempre lembrada por embalar gerações com sucessos como "What's Love Got to do With it", "The Best" e "Let's Stay Together". A Rádio Nacional prestou seu tributo à estrela quando Tina completou 78 anos, em 2017, com esta edição do programa Momento Três.

Há 100 anos, no dia 28 de novembro, nascia na antiga Tchecoslováquia a engenheira agrônoma Johanna Döbereiner, que mais tarde se naturalizou brasileira e se tornou pioneira em biologia do solo. Johanna descobriu bactérias que ajudam a fixar o nitrogênio na raiz de plantas como a soja e a cana-de açúcar. Graças às suas pesquisas, o Brasil economizou bilhões de reais em custos de cultivo e se tornou um líder mundial na produção de cana. Por suas descobertas, a engenheira foi indicada ao prêmio Nobel de Química em 1997. Em 2016 a TV Brasil veiculou esta reportagem, sobre a homenagem que o Museu de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro prestou a Johanna Döbereiner.