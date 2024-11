Dino manda cemitérios de SP cobrarem valores anteriores a privatização

Prefeitura vai decidir como cumprir a liminar. Dino deixou com gestão municipal a decisão de encerrar ou não os contratos de concessão para cumprir sua determinação. O UOL procurou a administração pública para comentar, mas até a publicação deste texto não recebeu um retorno.

Com isso, objetiva-se evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação em desfavor das famílias paulistanas, em face de um serviço público aparentemente em desacordo com direitos fundamentais e com valores morais básicos.

Trecho da decisão do ministro Flávio Dino, do STF.

Plenário deve analisar constitucionalidade da privatização. O PCdoB pediu a declaração de inconstitucionalidade sobre as leis que tratam da privatização dos cemitérios. Dino, no entanto, deixou a análise para julgamento no plenário do Supremo.

Privatização dos cemitérios foi tema na eleição municipal. Crítico à medida durante à campanha para prefeitura, o deputado Guilherme Boulos (PSOL) afirmou que a concessão impôs preços proibitivos para as famílias pobres. Já o prefeito, Ricardo Nunes (MDB), sempre defendeu a concessão e disse que havia muita corrupção e "era um serviço mal avaliado".

Privatização começou em março de 2023. O serviço funerário da capital paulista está nas mãos de quatro empresas. No total, a iniciativa privada é responsável por 22 cemitérios públicos e um crematório.

Preços subiram com a privatização. De acordo com o Sindsep (Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo), os pacotes para realização do funeral triplicaram após a concessão.