Confrontos entre sunitas e xiitas deixam mais de 80 mortos no Paquistão

Ao menos 82 pessoas morreram e 156 ficaram feridas desde a quinta-feira em confrontos entre sunitas e xiitas no noroeste do Paquistão, informou à AFP, neste domingo (24), um funcionário do governo local, que indicou que tiroteios ainda eram ouvidos em algumas regiões.

"Entre os mortos, 66 são xiitas e 16, sunitas", disse o funcionário, que pediu para não ter seu nome divulgado. Os confrontos começaram na quinta-feira, quando uma dezena de homens atirou contra ônibus que transportavam xiitas.

Na sexta e no sábado, os xiitas lançaram represálias em bairros sunitas, informaram moradores e autoridades locais.