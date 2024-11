Lula e Anielle lamentam mortes em acidente na Serra da Barriga

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade aos familiares das vítimas do acidente envolvendo um ônibus que transportava moradores da Serra da Barriga, em União dos Palmares (AL), até o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. O veículo capotou na tarde deste domingo (24) e caiu numa ribanceira, deixando 17 mortos e 29 feridos - incluindo crianças e adolescentes.

"O governo federal está acompanhando a situação e dará todo o apoio necessário às autoridades estaduais no socorro, atendimento e amparo às vítimas", disse Lula pela rede social X.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também lamentou o acidente. "Muito impactada com a notícia", escreveu em seu perfil pelo X. "Quero prestar minha total solidariedade às vítimas e seus familiares. Estamos acompanhando a situação e confiando no trabalho das equipes de resgate com apoio das unidades de União dos Palmares e suporte do Governo do Estado de Alagoas".