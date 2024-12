Feriado do Dia Nacional da Consciência Negra tem selo comemorativo

O presidente da Fundação Cultural Palmares, João Jorge Santos Rodrigues, lançou nessa quarta-feira (4), em Brasília, selo comemorativo ao Dia de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. "Esperamos que este selo que, além do herói mítico Zumbi, retrata mulheres - estamos falando de Apotirene, Dandara, Apatúnia - possa ser um elemento de educação", afirmou.

A solenidade foi realizada na sede da Fundação Cultural Palmares, com a presença do presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, e da diretora do Campo Malês da Universidade Internacional Luso-Afro-Brasileira (Unilab), Mírian Reis, entre outras autoridades.

Ao lançar o selo, Fabiano Santos destacou que os Correios têm política antirracista e lembrou a importância do feriado do Dia da Consciência Negra. "Nós, dos Correios, em parceria com a Fundação Cultural Palmares, temos a honra de lançar o selo que celebra o feriado nacional. É um reconhecimento justo da relevância e contribuição histórica e cultural da população negra para o Brasil. Este é o primeiro feriado nacional negro neste país de maioria negra, fruto de muita luta e resistência contra a brutalidade da escravidão."