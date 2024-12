Como pescadores ressuscitaram uma floresta no Rio de Janeiro

Quando o desastre acabou com a subsistência de quem vivia da baía, Mantus se juntou ao Projeto Mangue Vivo, do Instituto Onda Azul, que liderou um consórcio de organizações não-governamentais no trabalho de recuperação dos manguezais. Na época, técnicos do Ibama chegaram a avaliar que, dada a dimensão do dano, seria impossível restaurar flora e fauna.

Persistência contra todas as expectativas

"Passamos o primeiro ano com 30 pessoas apenas retirando lixo desta área", conta Mantus. Foram mais de dez carretas de garrafas PET coletadas no terreno, que já acumulava décadas de abandono antes de ser atingido pela mancha de óleo. "No terceiro ano, caiu para dez pessoas, e antes de chegar ao quarto ano, já na?o tinha recurso para manter os dez, ai? caiu para eu e mais três pessoas." Mantus e seus parceiros no projeto abriram drenagens para irrigar a área e plantar 100 mil de mudas de mangue.

Os caranguejos famintos, no entanto, não deixavam as mudas se desenvolverem, o que exigiu uma solução criativa: as garrafas PET voltaram ao mangue para envolver as mudas e protegê-las dos animais. Cerca de 70 mil garrafas usadas como escudo foram removidas, uma a uma, após o desenvolvimento das plantas nos anos seguintes.

Os quase 25 anos de trabalho transformaram 116 hectares de área degradada em uma floresta. Ainda em 2012, o mangue de Magé foi convertido em Parque Natural Municipal Barão de Mauá, uma Unidade de Conservação de Proteção Integral. Em 2025, a área deve se tornar atração turística, com um deque suspenso para receber visitantes. As passarelas levam o nome do ambientalista Alfredo Sirkis (1950-2020), enquanto o cantor Gilberto Gil leva é homenageado em uma das áreas do parque. Ambos são fundadores da Onda Azul e apoiadores do parque.

As décadas de trabalho também mudaram a vida de Mantus, que hoje é gestor do parque. "No começo era um simples serviço, mas, à medida que fui lidando com os manguezais, fui criando um afeto, como se fosse um parente meu", diz.