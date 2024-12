Segundo impeachment na Coreia do Sul: deputados destituem novo presidente interino

Para o presidente do Partido Democrático, Lee Jae-myung, "a 'autoridade interina' se transformou em uma 'autoridade rebelde'".

Em um sinal da preocupação dos investidores com a quarta maior economia da Ásia, o won sul-coreano caiu para seu nível mais baixo em quase 16 anos em relação ao dólar na manhã desta sexta-feira. A desvalorização da moeda aconteceu mesmo antes do anúncio do impeachment.

Audiência no Tribunal Constitucional

Han Duck-soo, um funcionário público de carreira de 75 anos, argumentou que seu status de presidente interino não lhe dava o poder de fazer nomeações importantes. Ele exigiu que a escolha dos juízes para o Tribunal Constitucional fosse inicialmente acordada entre o Partido do Poder Popular (PPP), no poder, e os partidos de oposição.

Apesar de vários assentos vagos, o Tribunal Constitucional deverá realizar uma audiência inicial nesta sexta-feira sobre o impeachment de Yoon Suk-yeol. Se os três assentos não forem preenchidos antes do final do procedimento, os seis juízes restantes terão que decidir por unanimidade pela remoção definitiva de Yoon do poder. Um único voto contra o impeachment significaria, portanto, sua reintegração automática.

A recusa de Han em nomear os novos juízes prova "que ele não tem vontade nem competência para respeitar a Constituição", lamentou o líder dos deputados do Partido Democrático na Assembleia, Park Chan-dae.