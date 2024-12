Basquete: duelos da Copa Super 8 com melhores do NBB começa em janeiro

? NBB CAIXA (@NBB) December 24, 2024

O segundo turno do NBB, que reúne o 18 melhores times do país prossegue a partir da próxima sexta-feira (25), com o início da 23ª rodada da primeira fase, que termina em 16 de abril de 2025. As 16 equipes mais bem colocadas disputarão as oitavas de final. Diferentemente da edição anterior, a partir das oitavas até a final valendo o título, os times classificados farão uma série de cinco jogos (dois a mais que na última temporada) para avançarem no torneio. A decisão de título está prevista para junho de 2025. O Franca é o atual campeão e detém três canecos da competição.

Confrontos de Copa Super 8

25/01 (Sábado), às 17h - KTO Minas (1º) x São Paulo (8º)

26/01 (Domingo), às 11h - Flamengo (2º) x R10 Score Vasco da Gama (7º)

26/01 (Domingo), às 16h - Sesi Franca (3º) x Pinheiros (6º)

25/01 (Sábado), às 19h30 - CAIXA/Brasília Basquete (4º) x Ceisc/União Corinthians (5º)

Aproveitamento no primeiro turno do NBB