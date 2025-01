Fluminense garante classificação antecipada para 2ª fase da Copinha

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 6, 2025

Notícias relacionadas:

Com este triunfo os Moleques de Xerém mantiveram 100% de aproveitamento na competição, indo a seis pontos e assumindo a liderança do Grupo 10. O próximo compromisso da equipe comandada pelo técnico Rômulo Rodriguez será na quinta-feira (9), a partir das 19h (horário de Brasília), contra o Linense.

A vitória do Fluminense começou a ser construída aos 11 minutos do primeiro tempo, com Natan após cruzamento de Enzo. Seis minutos depois, João Lourenço cruzou na área e um defensor acabou marcando contra. Ainda no primeiro tempo, o centroavante Kelwin marcou em duas oportunidades.

O quinto gol do Tricolor saiu apenas aos 32 minutos da etapa final, quando Wesley Natã acertou chute da meia-lua para superar o goleiro adversário.