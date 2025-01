Metrô do Distrito Federal terá duas novas estações em Samambaia

Saindo do terminal de Samambaia, a estagiária de Comunicação Yasmin Lara Orilio Moreira (16) demora cerca de uma hora para chegar à estação 114 Sul. Com a expansão do metrô, o trajeto de Yasmin passará a ser de aproximadamente 40 minutos. Ela se mostra otimista com a mudança, mas destaca a necessidade de aumentar o número de vagões, além de ampliar as estações.

"Acredito que, com a ampliação do metrô, os trens ficarão mais lotados. Caso não tenha um aumento de trens no sentido Samambaia, é provável que aconteça superlotação diária nos vagões. Fora isso, outra possível mudança será facilitar o retorno para minha casa de ônibus", diz Yasmin.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nessa segunda-feira (6) a ampliação do trecho do metrô que passa por Samambaia, com financiamento aprovado no valor de R$ 444,5 milhões ao governo do Distrito Federal, como parte do projeto Novo PAC.