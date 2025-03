Israel ameaça civis de Gaza com último aviso para "destruição total"

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, divulgou nesta quarta-feira (19) uma mensagem em uma rede social, dirigida aos moradores civis da Faixa de Gaza, onde ameaça com a "destruição total" da região caso a população não remova o Hamas e não entregue os reféns israelenses.

"Moradores civis de Gaza, esse é o último aviso. O ataque da força aérea contra os terroristas do Hamas foi apenas o primeiro passo. O resto será muito mais difícil e vocês pagarão o preço total. A evacuação da população das zonas de batalha começará novamente em breve", afirmou o chefe das Forças Armadas israelenses.

Em sua mensagem, Katz pede ao povo palestino de Gaza que aceite a oferta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que defende a remoção dos moradores do enclave para outros países, com posterior anexação do território.Mas o ministro da Defesa ameaça, afirmando que, caso contrário, "Israel agirá com forças que vocês ainda não conhecem".