Basquete: Brasil conhece adversários na AmeriCup masculina e feminina

Já a seleção masculina vai em busca do quinto título edição da AmeriCup, em Manágua (Nicarágua), entre 22 e 31 de agosto. Na última edição (2022) do torneio o sonho do penta foi adiado, após o Brasil perder a final para a Argentina (75 a 73).

A chave do Brasil é considerada uma das mais difíceis do torneio, com um total de 12 equipes, divididas em três grupos.