PL tenta barrar ação contra Bolsonaro com cartada na Câmara

O PL tenta uma cartada na Câmara dos Deputados para suspender a ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal).

O advogado do partido, Marcelo Bessa, entrou com pedido no dia 1º de abril para paralisar o julgamento que tem como réu, além de Bolsonaro, o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Bessa cita o parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição, segundo o qual uma denúncia por crime ocorrido após a diplomação pode ser sustada se uma matéria nesse sentido for aprovada em plenário.