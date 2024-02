Trends e Instituto Brasil-África destacam a importância da pesquisa científica na previsão de eventos

ABU DHABI, 23 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Trends Research and Advisory organizou recentemente uma reunião que reuniu seus pesquisadores com uma delegação do Instituto Brasil-África.

Liderada pelo Dr. Joan Bosco Monti, a delegação visitante participou de discussões com o objetivo de reforçar a colaboração em pesquisa entre as duas entidades. Sua agenda incluiu iniciativas de publicação conjunta, a organização de mesas-redondas, eventos científicos e a promoção do intercâmbio de conhecimento entre jovens pesquisadores.

Realizada na sede da Trends em Abu Dhabi, a reunião facilitou a troca de informações sobre os principais interesses de pesquisa de cada parte, abrindo caminho para uma possível cooperação em vários domínios. Os dois lados enfatizaram a importância de abrir novos horizontes de cooperação em pesquisa. Os funcionários da Trends aprenderam sobre a experiência brasileira e como se beneficiar de sua experiência em pesquisa.