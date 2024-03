Tráfego aéreo nos Emirados cresce 14% em fevereiro, diz Autoridade de Aviação Civil do país

De acordo com dados anteriores da GCAA, o número total de passageiros viajando pelos aeroportos do país em 2023 ultrapassou 134 milhões, uma taxa de crescimento de 33% em comparação com 2022 e 5% mais alta em relação a 2019, antes da pandemia de COVID-19, refletindo a força e a competitividade do setor de aviação dos Emirados e seu sucesso em conquistar uma confiança internacional significativa.

Al Jallaf ressaltou que espera que o tráfego aéreo nos EAU aumente em ambas as metades de 2024, à luz das expansões pelos aeroportos do país, especialmente com a abertura do Terminal de Passageiros A no Aeroporto Internacional Zayed e a atual expansão do Aeroporto Internacional Al Maktoum, além do grande crescimento das frotas das companhias aéreas nacionais.

A terceira conferência sobre Combustíveis Alternativos para Aviação (CAAF/3), organizada pelos Emirados em novembro passado, que coincidiu com a COP28, resultou em um acordo internacional sobre uma estrutura global para combustível de aviação de baixo carbono e combustível sustentável, destacando um maior crescimento para o futuro da aviação civil e as iniciativas dos Emirados Árabes Unidos para apoiar os esforços de sustentabilidade, acrescentou.