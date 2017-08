Planalto vai tirar cargos de cerca de 40 deputados que votaram contra Temer

André Dusek/Estadão Conteúdo 2.ago.2017 - Vista do plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, durante votação

O presidente Michel Temer deve começar a punir nas próximas semanas cerca de 40 deputados da base aliada que votaram a favor da denúncia apresentada contra ele na Câmara.

Os líderes do governo no Congresso, deputados André Moura (PSC-SE) e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), apresentaram ao Palácio do Planalto uma lista dos "infiéis" e esperam agora que eles percam os cargos que possuem no governo. Como cada parlamentar costuma ter mais de uma indicação, o número de trocas pode chegar a mais de 80 cargos.

O objetivo com as mudanças na administração federal é contemplar o chamado "centrão", grupo formado por partidos como o PP, PR e PSD, que somam cerca de 150 deputados. Os parlamentares desses partidos votaram majoritariamente a favor de Temer, ao contrário de outras legendas da base, como o PSDB, que rachou.

A denúncia apresentada contra Temer foi votada no último dia 2 de agosto na Câmara. Desde então, o centrão vem cobrando que os deputados 'infiéis' sejam punidos e ameaçando votar contra o governo nas reformas econômicas e até mesmo em não barrar uma eventual segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) enviada contra o peemedebista.