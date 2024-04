MP-SP vai acompanhar processo contra loja que recusou atender casal gay

Elas entendem que a recusa da loja em confeccionar o convite caracteriza homofobia e afronta princípios jurídicos e sociais. O pedido da deputada menciona o reconhecimento do STF, em 2011, das uniões estáveis homoafetivas, além de resolução do Conselho Nacional de Justiça, que obriga os cartórios brasileiros a realizarem casamentos entre pessoas do mesmo sexo.

Procurado pelo UOL, o casal que sofreu homofobia afirmou que considera aceite do MP um passo muito importante.

VITÓRIA! HOMOFOBIA SERÁ INVESTIGADA!



O Ministério Público acaba de responder à mim e à @AmandaPasc38283.



O MP recebeu a nossa denúncia e acompanhará a investigação da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, que já está ouvindo as vítimas.



A LGBTfobia é CRIME! E? https://t.co/MlEHFDdcXY -- ERIKA HILTON (@ErikakHilton) April 26, 2024

Entenda o caso

O casal solicitou um orçamento de convites com o ateliê por meio do WhatsApp. Ao UOL, o promotor de eventos Henrique Nascimento, 29, que entrou em contato com a loja virtual, contou que o atendimento corria bem até ele citar o nome dos noivos, dois homens. Ele e Wagner Soares, 38, estão juntos há oito anos e sete meses e já são casados, mas planejam realizar a festa para celebrar a união em setembro do ano que vem.

Loja informou que não poderia fazer "convites homossexuais". Na conversa, à qual o UOL teve acesso, após Henrique enviar referências de modelos de convites, o ateliê recomendou que o casal procurasse outra empresa. "Peço desculpas por isso, mas nós não fazemos convites homossexuais. Seria bacana você procurar uma papelaria que atenda sua necessidade", escreveu a responsável pela empresa.