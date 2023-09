Padilha: Fufuca e Silvinho reforçam 'time' e ampliam interlocução na Câmara

Esse foi um dos motivos que levaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a fazer uma minirreforma ministerial para se aproximar das duas siglas, com a entrada de Fufuca e de Costa Filho na Esplanada dos Ministérios. O acordo com o Centrão foi essencial para a aprovação do projeto que retoma o voto de desempate a favor do governo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), em julho. Mas o anúncio das pastas que seriam entregues ao PP e ao Republicanos demorou mais de dois meses.

Padilha minimizou hoje o fato de o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, continuar atuando como oposição ao governo, mesmo com o partido representado na Esplanada. O ministro também evitou criticar as diretrizes aprovadas ontem pela Executiva Nacional do PP, que preveem, por exemplo, posição contrária à volta do imposto sindical, tema discutido pelo governo. "Todo partido tem seu estatuto, seus posicionamentos", desconversou Padilha.

Padilha foi à liderança do PP na Câmara hoje para fazer uma "visita de cortesia" ao novo líder do partido na Casa, Doutor Luizinho (RJ), e apresentar à bancada as prioridades do governo. De acordo com o ministro, o novo marco de garantias de crédito e a criação das debêntures de infraestrutura são "prioridade absoluta" para o Executivo. As duas propostas foram aprovadas na Câmara, sofreram mudanças no Senado e agora voltaram para nova análise dos deputados.