Tarcísio propõe orçamento de 2024 com déficit zero e despesa de R$ 328 bi

Também houve aumento nominal expressivo na despesa com o Poder Judiciário. A previsão é que serão gastos R$ 4,5 bilhões a mais em 2024 para pagar os servidores ativos e inativos do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) devido ao aumento do teto do Supremo Tribunal Federal (STF) e o reajuste salarial de 6% para os servidores. A Secretaria de Saúde terá R$ 900 milhões em gastos adicionais, puxado principalmente pelo pagamento do piso da enfermagem.

Na mensagem enviada aos deputados, Tarcísio diz que há um ciclo de contração da arrecadação que precisa ser superado pelo governo. Uma das alternativas apresentadas é a realização de concessões, privatizações e parcerias público-privadas que "favorecem nosso desenvolvimento, atraem novos capitais, geram mais postos de trabalho e proporcionam o aumento da disponibilidade e a melhoria de qualidade dos serviços prestados à população".

"Defendemos a ampliação da cooperação e parcerias do governo com a sociedade civil e com o setor privado. Somos comprometidos com a inovação, a modernização e a eficiência da máquina pública, a partir de uma gestão técnica", escreveu o governador. Os 94 deputados estaduais terão direito a indicar R$ 1 bilhão em emendas parlamentares cujo pagamento é obrigatório.

Mudança na contabilidade dos gastos com educação e segurança pública

Na comparação com o orçamento deste ano, a proposta de Tarcísio para 2024 prevê uma queda nominal de R$ 12 bilhões e R$ 9 bilhões com educação e segurança pública, respectivamente. Porém, de acordo com a Secretaria de Fazenda, trata-se apenas de um efeito contábil devido a novas regras editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não havendo cortes orçamentários nas duas áreas.

Segundo a Pasta, pela nova metodologia o déficit da previdência deixou de ser contabilizado em cada secretaria e órgão e passou a ser concentrado na São Paulo Previdência (SPPrev). Além disso, o repasse de R$ 10 bilhões do Fundeb aos municípios não é mais registrado como uma despesa da Secretaria de Educação e sim como dedução da receita.