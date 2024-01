Veja como fica a previsão do tempo em SP nesta semana

Os próximos dias seguem com condições típicas de verão na cidade de São Paulo, ou seja, sol e calor com pancadas isoladas de chuva no fim das tardes. De acordo com a empresa de meteorologia Meteoblue, as precipitações devem ser mais intensas na sexta-feira (19) e no sábado (20) embora nos outros dias também haja expectativa para chuva. Já as temperaturas devem ficar mais amenas somente no domingo (21).

A semana começou abafada com variação de nebulosidade. No decorrer de hoje, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo).

No fim do dia, a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de chuvas na forma de pancadas isoladas. Podem ocorrer pontos passageiros de moderada intensidade com raios e rajadas de vento, mas no geral o potencial para formação de alagamentos permanece baixo.