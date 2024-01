MT: Ex-funcionário de loja é preso por furtar produtos para mobiliar a casa

Um ex-funcionário de uma loja de eletrodomésticos em Sapezal (MT) foi preso em flagrante pela Polícia Civil na quarta-feira (10), com aparelhos celulares e outros produtos furtados do depósito da empresa.

O que aconteceu

A Polícia Civil recebeu uma denúncia que um funcionário estava furtando produtos do estoque de uma loja, disse a corporação. Agentes flagraram o funcionário saindo do estabelecimento com um aparelho na caixa, que já estava com registro de furto.

Além do celular, os policiais encontraram com ele mais três smartphones em uma mochila. O suspeito disse que havia mais outro aparelho com sua esposa.