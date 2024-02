Justiça bloqueia bens avaliados em R$ 50 milhões de família suspeita de tráfico na Bahia

Uma operação da Polícia Federal teve como alvo uma família em Feira de Santana, no interior da Bahia, acusada de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Foram expedidas sete ordens de prisão e 20 mandados de busca e apreensão, cumpridos em nove cidades. A Justiça determinou ainda o bloqueio de contas e imóveis que estão avaliados em cerca de R$ 50 milhões.

A denominada Operação Kariri teve o apoio do Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), e da Polícia Militar da Bahia. Os suspeitos não tiveram a identidade divulgada e a reportagem não conseguiu contatar os responsáveis pela defesa.

Entre os bens bloqueados estão seis imóveis de alto padrão e cinco fazendas, localizados nos Estados da Bahia e de Pernambuco.