Venda de etanol hidratado cresce 41,57% na 1ª metade de fevereiro, diz Unica

São Paulo, 27 - As vendas de etanol totalizaram 1,30 bilhão de litros na primeira quinzena de fevereiro, 18,83% mais em relação a igual período de 2023, informou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica). Segundo a Unica, o volume comercializado de etanol anidro na primeira quinzena de fevereiro foi de 473,43 milhões de litros, queda de 7,20%, enquanto o de hidratado somou 826,82 milhões de litros 41,57% acima do registrado no igual período do ano passado.Conforme a Unica, considerando apenas o mercado doméstico, as vendas de hidratado na primeira quinzena de fevereiro totalizaram 805,52 milhões de litros, 41,30% acima de igual período do ano passado. A comercialização do anidro foi de 473,20 milhões de litros, queda de 4,62%. No agregado, o volume comercializado no mercado interno foi de 1,28 bilhão de litros.No acumulado da safra 2023/24, a comercialização de etanol soma 28,24 bilhões de litros, o que representa aumento de 9,75%. O hidratado somou 17,09 bilhões de litros (+16,67%) e o anidro, 11,16 bilhões (+0,62%).Mercado de CbiosDados da B3 de 1º de janeiro até 23 de fevereiro indicam, segundo a Unica, a emissão de 6,16 milhões de CBios. Em posse da parte obrigada do programa RenovaBio há 39,45 milhões de créditos de descarbonização. O montante já é superior à meta estabelecida para o ano de 2023, de 37,47 milhões de CBios, e cujo prazo de cumprimento se encerra em 31 de março, destacou a Unica.