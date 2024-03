Moraes nega pedido de absolvição de homem que arremessou saco de leite em pó na ex-companheira

"Também não há razão para que se acolha a tese defensiva de atipicidade material do fato por não ter havido risco à integridade física da vítima. Isso porque, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, cabendo ao julgador a ponderação acerca dos elementos probatórios", mostra texto.

No documento, o ministro destacou, ainda, que o habeas corpus questiona decisão do ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), e a jurisprudência do STF não autoriza o julgamento do caso antes do esgotamento de recursos nas instâncias anteriores. Além disso, o relator não constatou nenhuma ilegalidade que permita afastar esse obstáculo processual.