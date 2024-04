Glauber Braga expulsa membro do MBL aos chutes da Câmara e discute com Kim Kataguiri

O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) expulsou nesta terça-feira, 16, um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) da Câmara dos Deputados aos chutes. Depois da agressão ao membro do movimento, o psolista ainda discutiu com deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP), que é cofundador do MBL. O caso terminou no Departamento de Polícia Legislativa (DEPOL).

O fotógrafo Lula Marques, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), capturou o momento inicial da discussão entre Braga e o ativista do MBL, Gabriel Costenaro. Durante o embate, o parlamentar do PSOL acusou Costenaro de violência doméstica contra uma ex-parceira, enquanto este último alegou ter vencido um processo por difamação relacionado ao caso.

A discussão persistiu por aproximadamente dois minutos, atingindo seu ápice quando Costenaro fez insinuações sobre a mãe de Braga, que está doente. Depois disso, o membro do PSOL empurrou Costenaro até a saída da Câmara e o agrediu com chutes.

"Esse sujeito do MBL tem histórico de agressão a mulheres", disse Braga sobre Costenaro. "É a quinta provocação dele. Na quarta vez ele ameaçou a mãe de um militante nosso com mais de 70 anos dizendo que sabia onde ela morava. Já existe boletim de ocorrência sobre isso. Não me arrependo de nada do que fiz. Não vou recuar pra fascista de MBL".

Kataguiri dirigiu-se à delegacia para apoiar seu colega do MBL e acabou se envolvendo em um tumulto com Glauber Braga. Ambos os parlamentares tentaram iniciar uma briga física, mas foram contidos pelos policiais legislativos. No X (antigo Twitter), Kataguiri acusou Braga de agressão e tentativa de agressão, afirmando que vai entrar com um pedido de cassação contra o deputado do PSOL.