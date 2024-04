Como funcionava o esquema 'parasita' de tráfico de drogas para a Europa descoberto pela PF

Dez pessoas foram presas preventivamente por envolvimento no esquema, sendo 9 delas no Brasil e uma na Alemanha. Dois suspeitos, um do Paraná e outro do Rio Grande do Sul, seguem foragidos.'

'É importante lembrar que uma dessas ordens judiciais foi cumprida com o apoio da Interpol, Aeropol e da Polícia alemã, em que prendeu na manhã desta terça-feira (16), um indivíduo que seria um dos líderes dessa organização criminosa. O suspeito residia na Alemanha e foi detido na cidade portuária de Bremerhaven'', explicou o delegado Matheus Vivacqua Cechet.

Ele afirmou que foram cerca de dois anos de investigação, onde conseguiram identificar os integrantes da quadrilha internacional. ''Identificamos que os membros dessa organização criminosa, tanto no Porto de Rio Grande (RS) quanto no porto de Paranaguá (PR), utilizavam mergulhadores para contaminar e inserir drogas nos cascos dos navios que atracavam no porto gaúcho'', afirmou.

"No fim de 2023, conseguimos identificar que a quadrilha conseguiu contaminar um navio em Rio Grande. Esse navio tinha destino a Espanha, no Porto de Las Palmas. Fizemos contatos com as autoridades policiais de lá e apreenderam 198 kg de cocaína que partiram daqui", ressaltou o delegado.

O grupo enviava cocaína para outros países utilizando mergulhadores para esconder a droga na caixa de mar das embarcações.

A caixa de mar é um compartimento localizado na parte externa da embarcação, abaixo da linha da água, e tem por função é resfriar o motor, abastecer o sistema de combate a incêndio e descarregar água do navio.