Criança não foi ferida por disparo de PMs em Paraisópolis, diz polícia

Pimentel destacou que o menino foi socorrido pelos PMs de forma imediata. "Ele não corre nenhum risco, está sendo acompanhada por equipes da Polícia Militar. Neste momento, tem uma equipe nossa no hospital para apoiar a família no que eles precisarem", disse.

Ouvidoria pediu afastamento de PMs

A ouvidoria das polícias de São Paulo pediu o afastamento dos PMs envolvidos na operação desta quarta-feira (17).

O órgão diz que enviou ofício pedindo que os policiais sejam afastados no início desta tarde. Segundo a ouvidoria, o pedido também tem como alvos os PMs que foram filmados coletando objetos do chão no local onde a operação foi realizada.

"Ações viriam a obstruir o trabalho da perícia no local", afirma a ouvidoria. O órgão diz que também pediu a abertura de um inquérito pela Polícia Civil, acesso a laudos periciais, imagens das câmeras corporais dos policiais e do local da operação no momento em que ela era realizada.