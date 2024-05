'Trabalhamos para, em agosto, País ser reconhecido como livre de aftosa pela OMSA', diz Alckmin

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou na quinta-feira, 2, que o anúncio do fim do ciclo de vacinação para febre aftosa em todo o território nacional é um feito histórico que mudará o patamar do Brasil, que tem as carnes como a quarta principal pauta de exportação. "Brasil sempre sonhou em ser País livre de febre aftosa sem vacinação () Isso vai nos abrir novos mercados, elevar preços das exportações, atingir poder acessar mercados mais exigentes. E é um processo que não acaba hoje, ele começa", disse Alckmin aos jornalistas. Segundo o vice-presidente, o Brasil trabalhará para que, em agosto, esse selo seja reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, reiterou que o anúncio de hoje é apenas o início de um processo que será ainda mais difícil, mas que abrirá o País para mercados exigentes e remuneradores. "É só uma fase, não é o processo final, estamos mudando de patamar e para um patamar mais difícil", avaliou.

Fávaro explicou que, ao finalizar a campanha de vacinação de febre aftosa, o governo continuará um processo para concluir as exigências que precisam ser cumpridas para obter o reconhecimento junto à OMSA.