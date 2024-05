Saiba como ajudar vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul; Carrefour abre 20 lojas para doações

Cerca de 350 mil pessoas, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, foram afetadas pela sequência de temporais que já atinge mais de 200 municípios gaúchos nesta semana. Entre elas, mais de 20 mil estão desalojadas e mais de 7 mil estão em abrigos públicos, com necessidade de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho.

As doações devem ser encaminhadas ao Centro Logístico da Defesa Civil Estadual, na Avenida Joaquim Porto Villanova, 201, em Porto Alegre. O telefone para contato é (51) 3210-4255.

Segundo o órgão, os estoques de alimentos, água e outros itens essenciais são suficientes para atender momentaneamente às necessidades dos municípios afetados.